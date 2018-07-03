Медведев уволил замглавы Минкомсвязи

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Алексея Козырева от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства.

"Освободить Козырева Алексея Олеговича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

В Минкомсвязи Козырев занимался развитием электронного правительства.