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Медведев уволил замглавы Минкомсвязи

Политика
3 июля, 20:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Решение принято по просьбе самого Алексея Козырева

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Алексея Козырева от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства.

"Освободить Козырева Алексея Олеговича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

В Минкомсвязи Козырев занимался развитием электронного правительства.

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