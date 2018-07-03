Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: Путин и Трамп на встрече могут обсудить противодействие терроризму

Политика
3 июля, 21:49 дата обновления: 3 июля, 21:56 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 3, июля. /ТАСС

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге, 7 июля 2017 года

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге, 7 июля 2017 года

© AP Photo/Evan Vucci, File

МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи в Хельсинки могут обсудить вопросы борьбы с терроризмом. Об этом сказал во вторник российским журналистам замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, который принял участие в Мадриде в девятом заседании Российско-испанской межведомственной рабочей группы по противодействию терроризму.

Комментируя предстоящую встречу президентов РФ и США, он подчеркнул: "Думаю, что этот вопрос [борьбы с терроризмом] они не обойдут, потому что это один из самых актуальных сейчас".

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

Взаимодействие России и Испании

Представители российских и испанских властей обменялись информацией о террористических угрозах в мире, отметил Сыромолотов.

"Мы проводили консультации не только с МИД, а со всеми заинтересованными ведомствами Испании, которые задействованы в вопросах противодействия терроризму, - отметил дипломат. - С нашей стороны тоже был не только МИД, но и спецслужбы, и армия, потому что сейчас к решению глобальных антитеррористических задач во многом причастна армия". "Мы обменялись информацией по террористическим угрозам в мире", - добавил Сыромолотов.

По его словам, в ходе встречи также были затронуты "вопросы, связанные с миграцией и использованием террористами миграции". "Затем [были затронуты] вопросы финансирования терроризма [противодействия этому], противодействия экстремизму и вопросы взаимодействия на международных площадках, начиная от ООН, Совета Европы, ОБСЕ и так далее", - сообщил заместитель главы МИД РФ. "Отношения у нас с Испанией по всем линиями, начиная от МИД и спецслужб, нормальные, ровные, мы понимаем друг друга, у нас есть на некоторых направлениях разные оценки, но непреодолимых вопросов нет", - отметил он.

"Атмосфера переговоров была очень доброжелательная, откровенная", - добавил Сыромолотов. Он также сообщил, что испанская сторона, в частности, рассказала о "планах Евросоюза по организации внутри ЕС противодействия некоторым видам преступлений, которые связаны с противодействием террору".

Ситуация в Афганистане

Россия наиболее чувствительна к сосредоточению сил террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Афганистана, добавил замминистра иностранных дел РФ.

"С учетом поражения ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) в Сирии сейчас происходит процесс передвижения иностранных террористов-боевиков частью в страны исхода, откуда они. Частью они растворяются по миру, - сказал замглавы МИД РФ. - Самое главное, еще идет процесс реформирования террористической структуры ИГИЛ, так как они рассредоточивают своих боевиков по миру для продолжения джихада в различных регионах".

По словам Сыромолотова, в первую очередь речь идет о странах, которые находятся рядом с Сирией, затем - в Сахаро-Сахельской зоне, Центральной Африке, Европе, Юго-Восточной Азии, Афганистане, Филиппинах и Индонезии.

"Это [те регионы], куда они сейчас направляются, причем мы смотрим, что для России наиболее чувствительным является сосредоточение ИГИЛ в виде Вилаят Хорасан на севере Афганистана, - отметил дипломат. - Если два года назад там было порядка 600 человек, то сейчас, по оценкам, до 4 тыс., особенно в летний период. Кроме того, те люди, которые там собираются, многие - выходцы из стран Центральной Азии и из России: Северного Кавказа, Поволжья и так далее".

"Они откровенно говорят, что Афганистан их интересует только лишь как база, а конечная задача - инфильтрация в Центральную Азию, дестабилизация там обстановки, а в дальнейшем - дестабилизация обстановки, в том числе в России. В регионах, где у нас проживает мусульманское население", - заявил Сыромолотов.

Конференция в Москве

Международная конференция, на которой будут рассматриваться вопросы нелегальной поставки вооружений террористическим группировкам, пройдет в Москве 3-4 сентября. 

"3-4 сентября мы проводим в Москве международную конференцию, которая будет рассматривать вопросы поставки вооружений в террористические организации, потому что ИГИЛ [прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"] бьют, а у них вооружения постоянно есть, они могут противостоять государствам, - объяснил Сыромолотов. - Значит, откуда-то оно поступает".

"Будут участвовать 36 государств и многие международные организации на уровне старших должностных лиц в этой сфере", - отметил замглавы МИД.

По словам дипломата, в ходе конференции выступят руководители российских силовых ведомств. Сыромолотов добавил, что испанская сторона поддержала инициативу проведения мероприятия. Кроме того, свое присутствие подтвердил заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Сыромолотов, Олег Владимирович
Страны
США Сирия Россия Испания Индонезия Филиппины Финляндия Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
3
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
4
Посольство РФ в Лондоне раскритиковало новую статью The Sun о расследовании дела Скрипалей
5
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
6
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
7
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости