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Матвиенко планирует встретиться с председателем КНР в ходе визита в страну

Политика
4 июля, 0:10 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, июля. /ТАСС

Ранее спикер Совфеда сообщила, что планирует обсудить с руководством Китая вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие по актуальным международным темам

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ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко прибыла в Китай с официальным визитом, в рамках которого в среду планируется ее встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

"В рамках визита в КНР планируется встреча Валентины Матвиенко с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", - сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Как говорится в сообщении, Матвиенко и сопровождающие ее сенаторы примут участие в работе четвертого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР. "В ходе заседания будут обсуждаться, в том числе, вопросы межрегионального и приграничного сотрудничества, а также межпарламентское взаимодействие и координация работы парламентариев России и Китая на международных площадках", - отметили в пресс-службе СФ.

Кроме того, как ожидается, глава верхней палаты парламента посетит Государственный Большой театр Китая, где осмотрит здание, прослушает отрывок оперы композитора Цзянь Пина "А зори здесь тихие" и пообщается с труппой театра.

Накануне визита Матвиенко рассказала журналистам, что планирует обсудить с руководством КНР как вопросы двустороннего сотрудничества, так и взаимодействие по актуальным международным вопросам. По ее словам, в ходе визита запланирована насыщенная программа. Сенатор подчеркнула, что КНР является одним из стратегических партнеров России, сотрудничеству с которым придается большое значение.

Визит продлится до 5 июля.

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Си Цзиньпин Матвиенко, Валентина Ивановна
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