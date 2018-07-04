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ЦИК Якутии принял документы от семи кандидатов на пост главы региона

Политика
4 июля, 3:57 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 4, июля. /ТАСС

Досрочные выборы главы региона и мэра Якутска, а также выборы в региональный парламент пройдут 9 сентября 2018 года

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ЯКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Якутии приняла во вторник документы от семи кандидатов, выдвинутых политическими партиями для участия в выборах главы региона, сообщил в среду ТАСС заместитель председателя ЦИК Якутии Александр Власов.

Досрочные выборы главы региона и мэра Якутска, а также выборы в региональный парламент пройдут 9 сентября, в единый день голосования. Ранее избирательная комиссия приняла документы от кандидатов на пост главы региона, выдвинутых партиями "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Родина", "Справедливая Россия", "Партией социальных реформ - прибыль от народных ресурсов - народу".

"ЦИК Якутии во вторник завершил прием документов. Представитель "Гражданской платформы" Эрнст Березкин подошел в 23:44 (17:44 мск). В соответствии с уставом партии, кандидат должен был дополнительно сдать согласованное с федеральным органом партии решение. Этого не было сделано. Документы приняли, дальше комиссия будет проверять правильность оформления", - сказал Власов.

48-летний Березкин ранее занимал должности заместителя министра финансов Республики Саха (Якутия), зампреда регионального правительства, первого вице-президента по финансам и экономике АК "Алроса". Избирался в парламент Якутии. На выборах главы региона в 2014 году Березкин набрал более 29% голосов избирателей, уступив экс-главе регионе Егору Борисову с 59% голосов.

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