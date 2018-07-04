В ключевых российских министерствах появятся должности замминистров по цифровому развитию

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Отдельные заместители министра по цифровому развитию появятся в ключевых российских министерствах. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков на конференции "Цифровая экономика: прорыв в будущее" в Аналитическом центре при правительстве РФ.

"[Премьер-министр РФ] Дмитрий Анатольевич Медведев уже принял решение о введении в ключевых министерствах выделенной должности заместителя министра по цифровому развитию. И сейчас это решение находится в стадии реализации", - сказал министр. Глава Минкомсвязи пояснил, что так называемые Chief Digital Officer (CDO, главный менеджер или директор по цифровой трансформации) будут "агентами изменений цифровой экономики во всех ключевых министерствах".

Носков отметил, что работа по развитию в России цифровой экономики и реализации соответствующей программы с появлением профильного вице-премьера РФ (эту должность занимает Максим Акимов) вышла на новый уровень: по его словам, "был усилен политический ландшафт". Он также напомнил про трансформацию Министерства связи и массовых коммуникаций в Министерство цифрового развития.

Носков рассказал, что его задача номер один на данный момент - это цифровая экономика. "И надо сказать, что я сейчас как министр с такой ответственностью думаю, что министерство в предыдущей итерации даже недостаточно сильно было вовлечено в разработку и реализацию программы. Это ни в коем случае не упрек министерству, это вот так была выстроена конструкция", - отметил он.

По словам министра, большая часть полномочий и ответственности раньше лежала на бизнесе. "Это хорошо, но на сегодняшний день нам точно нужно больше как министерству вовлекаться в планирование и в реализацию программы", - добавил он, отметив, что бизнесу тяжело вести диалог "по бюджетному процессу".

Ранее о необходимости появления в каждом органе власти отдельных замруководителей, ответственных за цифровую трансформацию, говорили в Центре стратегических разработок. Так называемые Chief Digital Officer должны подчиняться профильному вице-премьеру, уточняли в ЦСР.

В июне Минкомсвязь разработала проект постановления правительства, который предусматривает увеличение числа заместителей министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с 8 до 10 человек, а также расширение числа департаментов министерства с 15 до 18. Изменения были вызваны прибавлением основных направлений деятельности министерства и его ориентированностью на развитие цифровой экономики.