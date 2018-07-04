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Лавров: контакты между военными РФ, США и Иордании приносят пользу

Политика
4 июля, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Глава российского МИД также подчеркнул, что Россия ценит роль Иордании в качестве наблюдателя в астанинском процессе

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй слева) и глава МИД Иордании Айман Сафади (второй справа)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй слева) и глава МИД Иордании Айман Сафади (второй справа)

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия отмечает пользу от контактов между военными РФ, США и Иордании в рамках мониторингового центра по южной зоне деэскалации в Сирии. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая встречу с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

По словам российского министра, центральной темой переговоров с ас-Сафади станет ситуация в сирийском урегулировании. "Мы отмечаем продолжающиеся полезные контакты между нашими военными, военными Иордании, военными США в рамках созданного в Аммане механизма мониторингового центра в южной зоне деэскалации", - указал он.

"Также очень ценим роль Иордании в качестве наблюдателя в астанинском процессе, очередная встреча в рамках которой запланирована на конец этого месяца", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ предложил иорданскому коллеге обсудить ситуацию в палестино-израильском урегулировании и ряд региональных вопросов.

Россия, Иордания и США в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самые южные провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. 23 августа прошлого года в Аммане начал работу совместный мониторинговый центр, в задачи которого входит контроль соблюдения режима прекращения боевых действий, обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа и оказание медицинской помощи населению в южной зоне деэскалации.

В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывали в МИД РФ, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции, а также экстремистских организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в России) при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.

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Темы
Кризис в Сирии Палестино-израильский конфликт Создание зон деэскалации в Сирии
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США Сирия Россия Иордания
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