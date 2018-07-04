Валерий Максимов назначен новым торгпредом РФ в Канаде

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство РФ назначило торговым представителем России в Канаде Валерия Максимова. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"Назначить Максимова Валерия Ивановича торговым представителем Российской Федерации в Канаде", - говорится в документе. Другим распоряжением от должности в связи с выходом на пенсию был освобожден прежний торгпред РФ в Канаде Константин Трофимов.

Максимов входит в кадровый резерв президента РФ.

По данным СМИ, он родился в Якутии в 1976 году, в разные годы занимал министерские посты в Республике Саха (Якутия) и был советником главы региона, с июля 2016 года работал заместителем торгпреда РФ в Канаде.