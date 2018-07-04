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Матвиенко передала Си Цзиньпину, что Путин ждет встречи с ним на саммите БРИКС в ЮАР

Политика
4 июля, 12:24 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, июля. /ТАСС

Также президент России надеется встретиться с председателем КНР на Восточном экономическом форуме

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ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине передала ему слова президента РФ Владимира Путина, что тот ждет их встречи на саммите БРИКС в ЮАР и на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

"Перед отъездом я встречалась с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Выполняю его поручение: он просил передать вам привет, наилучшие пожелания. Сказал, что с нетерпением ждет встречи с вами [на саммите БРИКС] в Южной Африке и на Восточном экономическом форуме по Владивостоке", - сказала Матвиенко.

Встреча с Си Цзиньпином проходит в рамках визита делегации Совфеда в КНР.

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