Матвиенко передала Си Цзиньпину, что Путин ждет встречи с ним на саммите БРИКС в ЮАР

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине передала ему слова президента РФ Владимира Путина, что тот ждет их встречи на саммите БРИКС в ЮАР и на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

"Перед отъездом я встречалась с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Выполняю его поручение: он просил передать вам привет, наилучшие пожелания. Сказал, что с нетерпением ждет встречи с вами [на саммите БРИКС] в Южной Африке и на Восточном экономическом форуме по Владивостоке", - сказала Матвиенко.

Встреча с Си Цзиньпином проходит в рамках визита делегации Совфеда в КНР.