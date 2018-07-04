ЦИК передал думский мандат Говорухина столичному чиновнику Татьяне Кривенко

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду передал мандат депутата Госдумы от фракции "Единая Россия", ставший вакантным после кончины Станислава Говорухина, начальнику управления контроля департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Татьяне Кривенко.

Режиссер, председатель думского комитета по культуре Станислав Говорухин скончался 14 июня. Он избрался в Госдуму седьмого созыва по списку "Единой России", был вторым номером в московской региональной группе. Возглавлял московский список мэр города Сергей Собянин.

"Передать вакантный мандат депутата Государственной думы седьмого созыва зарегистрированному кандидату Кривенко Татьяне Олеговне", - говорится в постановлении ЦИК.

Ранее пресс-служба "Единой России" сообщила, что генеральный совет партии предложил Кривенко в качестве кандидата на замещение вакантного депутатского мандата в связи "с активным участием зарегистрированного кандидата в деятельности партии после выборов". Кривенко шла в московской группе избирательного списка под 17-м номером.

Согласно закону, партия имеет право сама предложить кандидатуру на вакантный мандат депутата, избиравшегося по федеральному списку, из числа зарегистрированных, но не прошедших в Госдуму кандидатов из той региональной группы списка, по которой баллотировался и выбывший парламентарий.