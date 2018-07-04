Песков: Путин планирует встретиться с эмиром Катара, если тот приедет на ЧМ-2018

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом бен Халифой Аль Тани. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"[С эмиром Катара] готовится встреча, если он будет находиться в Москве [на матче ЧМ-2018], то такая встреча состоится", - сказал Песков.

Ранее с эмиром Катара перед матчем 1/8 финала между сборными России и Испании 1 июля пообщался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В предыдущий раз Путин проводил переговоры с Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Москве в марте текущего года.

Катар примет у себя следующий чемпионат мира по футболу - в 2022 году.