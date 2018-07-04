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Агитационный период к выборам губернатора Подмосковья начнется 11 августа

Политика
4 июля, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Окончательный список кандидатов Мособлизбирком опубликует 15 июля

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Агитационный период перед выборами губернатора Московской области начнется 11 августа. Об этом сообщили в среду в избирательной комиссии региона.

"Агитационный период в СМИ начнется с 11 августа - за 28 дней до дня голосования", - уточнили в избиркоме.

Ранее сообщалось, что свои намерения участвовать в выборах губернатора Подмосковья заявили десять партий. "Единая Россия" выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, "Партия роста" - Бориса Надеждина, "Альянс зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова, партия "Родина" - Максима Шингаркина, ПАРНС - Алексея Дуленкова.

Каждому претенденту необходимо заручиться не менее чем 196 подписями муниципальных депутатов и глав муниципальных образований в свою поддержку и подать их в Мособлизбирком до 5 июля включительно, чтобы пройти муниципальный фильтр. Кандидаты от "Единой России", "Партии роста" и "Справедливой России" сдали необходимые документы. Также о своей готовности сдать их заявили в "Альянсе зеленых", КПРФ и ЛДПР.

Окончательный список кандидатов, которые попадут в избирательный бюллетень, Мособлизбирком обнародует 15 июля. 9 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы губернатора Подмосковья.

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