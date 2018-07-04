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Кремль не комментирует заявления Генштаба Украины о наименованиях воинских частей РФ

Политика
4 июля, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

За разъяснениями пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал обратиться в Генштаб России

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Кремль не будет комментировать заявления Генштаба Украины по поводу почетных наименований воинских подразделений России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я все-таки рекомендовал бы вам обратиться в Генштаб России (за комментарием) на заявление начальника Генштаба Украины, это не прерогатива Кремля", - сказал Песков. "Я, честно говоря, не видел таких сообщений", - также ответил пресс-секретарь президента РФ на просьбу прокомментировать информацию об объявлении начальником Генштаба Украины "декоммунизации" в украинской армии.

Ранее начальник Генштаба Украины Виктор Муженко на своей странице в Facebook связал новые наименования ряда российских частей с якобы "мобилизацией пророссийских сил на территории Украины" и воровством "чужой истории и славы".

Согласно указам главы российского государства от 30 июня, более десяти воинских формирований в России получили почетные наименования. Они присвоены полкам и дивизиям "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу". 381-му артиллерийскому полку присвоено почетное наименование "гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова полк". Наименование "Верхнеднепровский" присвоено 933-му зенитному ракетному полку, 90-я танковая дивизия получила наименование "гвардейская Витебско-Новгородская", 163-й танковый полк стал "гвардейским Нежинским", 6-й танковый полк - "гвардейским Львовским", 102-й мотострелковый полк - "Слонимско-Померанским", 68-й танковый полк - "гвардейским Житомирско-Берлинским".

Также 400-му самоходному артиллерийскому полку присвоено почетное наименование "Трансильванский", 150-й мотострелковой дивизии - "Идрицко-Берлинская", 856-му самоходному артиллерийскому полку - "гвардейский Кобринский", а 144-й мотострелковой дивизии - "гвардейская Ельнинская".

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