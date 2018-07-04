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Источники: замглавы Минкомсвязи Рашид Исмаилов покидает министерство

Политика
4 июля, 13:25 UTC+3 МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В пресс-службе министерства эту информацию не комментируют

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Рашид Исмаилов, который курирует в ведомстве вопрос международных отношений, покидает министерство.

Об этом рассказали ТАСС источники, близкие к министерству и знакомые с Исмаиловым.

Знакомый замминистра рассказал ТАСС о его уходе. Еще два собеседника ТАСС в Минкомсвязи подтвердили эту информацию. Куда уходит Исмаилов и когда это произойдет, они не уточнили. В пресс-службе министерства отказались комментировать эту информацию. Глава Минкомсвязи Константин Носков также предпочел не говорить о грядущих кадровых изменениях до официальных назначений.

В мае пост главы Минкомсвязи покинул Николай Никифоров. Обновленное Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций возглавил Константин Носков, руководивший ранее Аналитическим центром при правительстве.

3 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Алексея Козырева от должности замглавы Минкомсвязи. Козырев отвечал в министерстве за электронное правительство.

Заместителями министра на данный момент остаются Олег Пак (курирует информатизацию госорганов), Алексей Волин (отвечает за регулирование медиа), Михаил Евраев (развитие почтовой отрасли), Дмитрий Алхазов (курирует телекоммуникационную отрасль), Алексей Соколов (отвечает за IT), а также Сергей Калугин (устранение цифрового неравенства).

В июне Минкомсвязь разработала проект постановления правительства, который предусматривает увеличение числа заместителей министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с восьми до 10 человек, а также расширение числа департаментов министерства с 15 до 18.

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Персоны
Носков, Константин Юрьевич Козырев, Андрей Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Никифоров, Николай Анатольевич
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