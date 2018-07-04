Лавров подтвердил, что примет участие во встрече по иранской сделке 6 июля в Вене

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече глав МИД стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"В пятницу 6 июля в Вене состоится встреча на уровне министров иностранных дел стран - участниц договоренности о ядерной программе Ирана минус США, которые из этой программы вышли, - сказал Лавров в среду на пресс-конференции. - Я там буду участвовать".

Лавров также добавил, что требования к Ирану сократить влияние в регионе нереалистичны.

США объявили о выходе из сделки 8 мая. Американский президент Дональд Трамп пообещал тогда не только вернуть старые санкции в отношении Ирана, но и ввести новые. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения. При этом Вашингтон выдвинул Тегерану фактически невыполнимые условия.

Влияние на Ближний Восток

Требования к Тегерану не вмешиваться в урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и политические процессы региона нереалистичны, заявил Лавров.

"Мы видим, как тема Ирана обсуждается в средствах массовой информации на Западе, обсуждается в предельно упрощенном контексте: Иран должен уйти, тогда все встанет на свои места. Причем это проецируется не только на Сирию, но и на весь регион - Иран должен отовсюду уйти, замкнуться в своих границах, тогда везде наступит благодать", - сказал он.

"Понятно, что это абсолютно нереалистично и что решать проблемы региона без участия ключевых стран, в том числе Ирана, Саудовской Аравии, Иордании, Египта и многих других не получится", - подчеркнул глава российского дипведомства.

Он также указал на то, что диалог - единственный способ решать проблемы не только этого региона, но и любые другие конфликты в мире. "У всех стран региона есть свои озабоченности, у многих из них есть друг к другу претензии, и, как и в любом другом районе земного шара, надо начинать с того, чтобы сесть за стол переговоров, изложить эти озабоченности и начать договариваться о том, как их устранять на взаимоприемлемой основе. Другого пути нет", - заключил министр.