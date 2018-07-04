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Кандидат в мэры Москвы предложил ввести должность вице-мэра по взаимодействию с областью

Политика
4 июля, 13:45 дата обновления: 4 июля, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов заявил, что столица и Подмосковье вместе должны решать вопросы строительства, дорог и мусора

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов предлагает в своей предвыборной кампании ввести должность вице-мэра по взаимодействию с Московской областью в вопросах строительства, дорог и мусора.

"Один из тезисов моей программы - развитие московской агломерации. Уже сегодня мы можем однозначно утверждать, что Москва и Московская область как минимум по трем важным параметрам связаны неразрывно: строительство, дороги и мусор. Здесь нужна системная работа, должен быть совместный орган, который все эти проблемы будут решать. В моей программе я предлагаю ввести должность вице- мэра по взаимодействию с Московской области, который будет адресно курировать как минимум эти три блока вопросов", - сказал Свиридов в среду журналистам.

Кроме того, в предвыборную программу кандидата вошли предложения по увеличению финансирования местного самоуправления и передаче им ряда полномочий, в частности, для регулирования сферы ЖКХ, организации раздельного сбора отходов, контроля точечного строительства и сферы экологии. Также, по мнению кандидата, необходимо остановить коммерциализацию и оптимизацию сфер здравоохранения и образования. Помимо этого, Свиридов выступает за ответственную экологическую политику - против вырубки деревьев, за защиту особо охраняемых природных территорий и за превращение отходов в доходы, "смысл которого в возобновлении сбора полезных фракций для вторичной переработки".

"Я за город, удобный как для пешеходов, так и для автомобилистов, пока есть однозначный перевес в сторону пешеходов. Кроме того, Москва должна быть в меньшей степени для туристов, чем для москвичей", - добавил он.

Кто борется за пост мэра

В среду Мосгоризбирком завершил прием документов, подписей избирателей и муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатов в мэры столицы. Для этого претендентам необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

Из 30 претендентов на пост градоначальника лишь пять заявили о прохождении муниципального фильтра - самовыдвиженец, действующий мэр столицы Сергей Собянин и четыре партийных кандидата: основатель компании "СУ-155" Михаил Балакин от "Союза горожан", председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России".

К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы и сформировать окончательный список кандидатов в мэры.

Выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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