<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KX9ZXT" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
Ваш регион:
Основной сайт
Москва
Северо-Запад
Урал
Сибирь
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Энциклопедия
Регионы
Интервью
Пресс-центр
Конференции
Фото
Тесты
Спецпроекты
Выберите город
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
Самара
Казань
Омск
Челябинск
Ростов-на-Дону
Уфа
Волгоград
Пермь
Красноярск
Воронеж
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
↑
€ 73.71
↑
^
Лента новостей
Разделы сайта
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Внутренняя политика
Внешняя политика
Безопасность
Международная панорама
Экономика и бизнес
Промышленность
Макроэкономика
ТЭК
Потребительский рынок
Технологии
Рынки
Транспорт
Цифровая экономика
Армия и ОПК
Вооруженные силы
Оборонно-промышленный комплекс
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Социальная защита
Туризм и отдых
Без политики
ПФР
Экология
Отдыхай в России
Происшествия
Катастрофы
Стихийные бедствия
Криминал
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Бокс/ММА
Автоспорт
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Шахматы
Культура
Искусство
Кино
Театр
Музыка
Литература
Добрости
Наука
Естественные и точные науки
Космос
Ещё
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Все новости
Лента новостей
Новости
Поиск
Темы
Все
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Ещё новости
Матвиенко заявила, что осенью может посетить КНДР
Политика
4 июля, 15:45
UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы
Матвиенко заявила, что осенью может посетить КНДР.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости smi2.ru
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй заявила, что максимально серьезно подходит к инциденту в Эймсбери
2
Директор школы считает, что популярность может стать испытанием для Руслана Салимгареева
3
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
4
Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года
5
"Натали Турс" с 5 июля предложит клиентам компенсации
6
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
7
Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
3
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
4
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
5
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
3
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
6
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
7
Английский фанат заявил, что британским СМИ должно быть стыдно за пропаганду против России
Темы дня
Проблемы туроператора "Натали турс"
Дело Сергея Скрипаля
Пенсионная реформа
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Миграционный кризис в Европе
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости