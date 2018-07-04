Источник: новым послом России в Сирии может стать глава дипмиссии в ОАЭ Александр Ефимов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новым послом России в Сирии может быть назначен нынешний руководитель дипмиссии РФ в ОАЭ Александр Ефимов. Его кандидатура была поддержана комитетом Госдумы по международным делам, сообщил ТАСС в среду источник в дипломатических кругах.

"Комитет дал согласие на назначение послом РФ в Сирию Александра Ефимова, кандидатура которого была представлена МИД РФ заочно", - сказал собеседник агентства.

Согласно Конституции РФ и регламенту нижней палаты, внешнеполитические комитеты Государственной думы "участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях". Предложения о кандидатурах вносятся МИД РФ.

"Комитет на своем заседании в присутствии кандидата на назначение дипломатическим представителем или дипломатического представителя, которого предлагается отозвать, а также соответствующих должностных лиц Министерства иностранных дел РФ проводит обсуждение и по его итогам выносит свое мотивированное заключение. Такое заключение официально направляется президенту РФ", - говорится в 212-й статье регламента Госдумы.