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Загородные участки на выборах мэра Москвы снабдят урнами для голосования

Политика
5 июля, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

На участках не будет КОИБов, пояснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Избирательные участки на выборах мэра Москвы, расположенные за пределами столицы, не будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). На участках установят классические урны для голосования, сообщил журналистам в четверг руководитель рабочей группы по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"На сегодняшний момент мы планируем оборудовать загородные избирательные участки классическими стационарными ящиками для голосования, [а не КОИБами], чтобы не перегружать электросети, а также во избежание каких-либо аварий на электросетях или поломок. Поэтому на этих участках урны для голосования будут намного эффективнее, чем установка КОИБов", - сказал Шапошников.

Ранее Мосгоризбирком принял решение, что избирательные участки, расположенные на территории Москвы, оборудуют 1544 КОИБами к выборам мэра столицы.

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Шапошников, Алексей Валерьевич
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