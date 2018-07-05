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Около 10 тыс. общественных наблюдателей будут работать на выборах губернатора Подмосковья

Политика
5 июля, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В среднем на участке находится по двое наблюдателей

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Почти 10 тыс. общественных наблюдателей будут следить за ходом избирательного процесса в день выборов губернатора Московской области. Об этом в четверг журналистам сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"Как правило, два наблюдателя точно есть в каждом участке. Мы понимаем, что у нас есть отдаленный сельский район, где может быть один наблюдатель, а есть города прилегающие к Москве, например, Химки, Мытищи, Королев, Реутов, Балашиха, Люберцы - там у нас бывает и по четыре-пять наблюдателей, в среднем даже если брать по два наблюдателя в избирательном участке мы понимаем, что это целая большая гвардия под 10 тыс. человек, которые в день голосования будут работать на избирательных участках", - сказала она.

Как отмечается в сопроводительной презентации, активное участие в контроле за подготовкой и ходом голосования примут члены общественной палаты Московской области, члены совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченный по правам человека Московской области, волонтеры, организации наблюдения, а также федеральные эксперты.

Председатель Мособлизбиркома добавила, что на всех участковых избирательных комиссиях (УИК), оборудованных комплексом автоматической обработки бюллетеней (КОИБ), будет применяться QR-код, который исключит ошибки при вводе протоколов в систему. Число QR-кодов, которые будут использоваться на выборах губернатора Подмосковья превысит 2,5 тыс.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования.

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