Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порядка 40 тыс. человек в Подмосковье впервые смогут принять участие в выборах в сентябре

Политика
5 июля, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Упомянутая цифра является предварительной оценкой властей региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Около 40 тыс. подростков, зарегистрированных в Московской области и достигших 18 лет, впервые смогут принять участие в выборах в сентябре 2018 года. Об этом в четверг сообщила журналистам председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"Мы ожидаем, что в области где-то порядка 40 тыс. таких молодых людей [которым исполнилось 18 лет]. Мы всех их ждем на избирательные участки, потому что если и начинается взрослая жизнь, то она должна начаться с того, чтобы принять участие в жизни своей страны, своего региона, города", - сказала она.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Менять пароли, не давать калькулятору читать sms: как уберечь личные данные
3
Times: Лондон полагает, что инцидент в Эймсбери стал следствием отравления Скрипалей
4
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
5
Ростех не поедет на авиасалон "Фарнборо" из-за дискриминации со стороны организаторов
6
Глава британского МВД: пострадавшие в Эймсбери отравились тем же веществом, что Скрипали
7
Один человек погиб и пять ранены в результате аварии в Подмосковье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости