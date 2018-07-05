Порядка 40 тыс. человек в Подмосковье впервые смогут принять участие в выборах в сентябре

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Около 40 тыс. подростков, зарегистрированных в Московской области и достигших 18 лет, впервые смогут принять участие в выборах в сентябре 2018 года. Об этом в четверг сообщила журналистам председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"Мы ожидаем, что в области где-то порядка 40 тыс. таких молодых людей [которым исполнилось 18 лет]. Мы всех их ждем на избирательные участки, потому что если и начинается взрослая жизнь, то она должна начаться с того, чтобы принять участие в жизни своей страны, своего региона, города", - сказала она.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.