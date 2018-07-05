Администрация СИЗО разъяснила Шестуну его право выдвигаться в главы Серпуховского района

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Администрация СИЗО-5 УФСИН по Москве ("Водник") разъяснила помещенному под стражу главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну его право выдвигаться на выборы главы района. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве в связи с публикациями СМИ о якобы допущенных нарушениях прав обвиняемого.

"Администрацией СИЗО-5 обвиняемому Шестуну разъяснено его право обратиться с заявлением в соответствующую избирательную комиссию о регистрации его в качестве кандидата на выборах, назначенных на 9 сентября текущего года", - сообщили в УФСИН. Там напомнили, что по закону в случае, если кандидат находится в местах содержания под стражей, то подлинность его подписи на заявлении удостоверяет администрация СИЗО, в котором он содержится, а документы о выдвижении подают в избирательную комиссию его представители на основании нотариально удостоверенной доверенности либо доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной.

"При этом Александру Шестуну разъяснены требования статьи 29 федерального закона №103 "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", - сообщили в УФСИН. В ней говорится, что подозреваемые и обвиняемые имеют право с разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, и в порядке, установленном правилами внутреннего распорядка, участвовать в гражданско-правовых сделках (в число которых входит и выдача доверенности - прим. ТАСС) через своих представителей или непосредственно (за исключением случаев, предусмотренных УПК).

Шестун, находящийся в СИЗО, заявил о намерении баллотироваться на пост главы Серпуховского района на новый срок. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 млн рублей под строительство торговых центров. Шестун заявил журналистам, что не признает вину в инкриминируемом преступлении и считает, что дело в отношении него возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о недопустимости каких-либо препятствий для выдвижения Шестуна на выборы главы Серпуховского района Подмосковья, поскольку гражданин может выдвигаться на выборы, если не осужден и находится в СИЗО. Она попросила главу

Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину принять необходимые меры для соблюдения избирательных прав Шестуна.

Серпуховской муниципальный район, где ранее прошли митинги против расширения мусорного полигона, единственный в Московской области, где сохранился институт избрания главы администрации.