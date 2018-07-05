МИД РФ: международное сообщество должно помочь Сирии в деле возвращения беженцев

МОСКВА, 5 июля./ТАСС/. Москва рассчитывает, что международное сообщество откликнется на призыв Дамаска и поможет в формировании благоприятных условий для возвращения сирийских беженцев на родину. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ.

3 июля в Дамаске опубликовано официальное заявление с призывом сирийского правительства к гражданам страны, которые были вынуждены покинуть ее в результате войны и террористической агрессии, возвратиться на родину после освобождения большей части захваченных террористами районов. В документе подтверждается, что правительство Сирии "несет ответственность за безопасность и неприкосновенность граждан, обеспечение их потребностей через функционирование школ, медицинских учреждений и других объектов социально-экономической инфраструктуры".

"Рассчитываем, что члены международного сообщества, ООН и ее специализированные агентства откликнутся на приглашение Дамаска и приложат дополнительные усилия по оказанию помощи Сирии и ее народу в деле формирования благоприятных условий для добровольного и достойного возвращения на родину сирийских беженцев. Готовы к тесному взаимодействию с партнерами, - отметили в дипведомстве. - Убеждены, что возвращение беженцев будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки как в самой Сирии, так и в регионе Ближнего Востока в целом, облегчению финансово-экономического бремени и социальных неудобств, которые эта проблема создала для многих государств, прежде всего соседей Сирии".

"Одновременно подчеркивается востребованность вклада гуманитарных агентств и международного сообщества в обеспечение условий для добровольного возвращения сирийских граждан на родину. В этой связи отмечается, что Сирия ожидает от международного сообщества и его специализированных агентств снятия противозаконных односторонних рестрикций, навязанных сирийскому народу", - подчеркнули в МИД.

При этом Москва приветствует вышеупомянутое заявление, "свидетельствующее о твердом настрое Дамаска на восстановление единства Сирии и сирийцев, нацеленность на скорейший переход к мирной жизни и созиданию". "Россия продолжит оказывать дружественной Сирии помощь и поддержку, в том числе в налаживании мирной жизни, восстановлении разрушенного, создании необходимых условий для возвращения беженцев и временно перемещенных лиц к местам проживания", - заявили в министерстве.

Между тем РФ "не признает введенные в одностороннем порядке рядом государств и межгосударственных объединений антисирийские санкции и рассматривает их как серьезное препятствие на пути окончательного искоренения террористической угрозы в Сирии и политического урегулирования в этой стране на основе резолюции 2254 СБ ООН".