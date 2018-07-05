Путин считает правильным перенос столицы Казахстана в Астану

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценивает решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о переносе столицы из Алма-Аты в Астану, принятое два десятилетия назад. Глава российского государства назвал чудом произошедшие в городе изменения.

Путин ответил на вопросы руководителя Телерадиокомплекса президента Казахстана Ерлана Бекхожина. "Я впервые приехал в этот город [Астану] где-то в начале двухтысячных годов. Так что можно сказать, что видел практически развитие города, его становления в качестве [столицы] нового, независимого, суверенного Казахстана", - рассказал президент РФ. На его взгляд, Астана была "изначально маленьким, очень скромным, мягко говоря, чтобы никого не обижать, советским городком". "Но то, что с ним произошло за последние 20 лет - это, ну, если не чудо, то - это яркое событие не только в жизни Казахстана, но и, думаю, что всего региона", - оценил российский лидер.

Он пояснил: "Астана превратилась, действительно, в столицу независимого государства, суверенного. В ней сочетаются и современная архитектура, и национальный колорит". Путин также заметил, что в Астане "все развивается по плану, примерно также, как развивался в свое время Петербург при Петре Первом в России, потому что есть возможность выстраивать развитие города таким образом, чтобы было все, но было красиво и рационально одинаково в тоже время".

Решение Назарбаева

Глава российского государства считает, что развитие нынешней столицы - "большое достижение Казахстана". "И, конечно, это совершенно очевидно, результат огромной работы президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева. Он, конечно, идеолог главный. Он автор этой идеи переноса столицы или точнее, даже не переноса столицы, а создания столицы в Астане", - отметил Путин. По его мнению, президент Казахстана "очень красиво реализовал эту идею". "Все, что там есть в основном - это его заслуга [Назарбаева], потому что я знаю, он мне сам рассказывал. Сам даже думал о том, что, где и как разместить", - сказал президент РФ.

При этом он признал, что решение о переносе столицы было сложным и капиталоемким. "В некоторых государствах мира такая практика есть. Была она и в Советской России, когда из Петербурга перенесли в Москву столицу. В Бразилии такой опыт есть. В других государствах мира. Но, я думаю, что в связи с тем, что Казахстан приобрел совершенно другой статус - стал самостоятельным государством, это решение ознаменовало собой как раз именно это обстоятельство", - подчеркнул Путин.

По его словам, "новый Казахстан, суверенный Казахстан приобрел и новую столицу, в которой должны были быть реализованы все планы, связанные с развитием Казахстана именно как независимого, суверенного государства". "Это другие функции совершенно появляются у столицы страны в отличие от административного центра союзной республики", - уточнил российский лидер. "Как бы мы не любили Алматы, а я люблю Алматы - это очень красивый, хороший город, но все-таки другие функции, другая судьба уже у столиц независимых государств", - уверен президент РФ.

Он полагает, что решение Назарбаева о переносе столицы было оправданным. "Я знаю, как оно непросто рождалось. Знаю, что в то время (а тогда мы все жили одинаково, и в Казахстане не было денег, и в России не было денег), много было внутренних и экономических, и социальных проблем. И казалось, наверное, на тот момент, что решение необоснованное. Слишком затратное. Дальнейшее развитие истории показало, что решение было абсолютно взвешенным, правильным и, что самое главное, - очень грамотно и эффективно реализовано", - убежден Путин.

На замечание о том, что даже многие соратники не понимали Назарбаева и не поддерживали в вопросе переноса столицы, глава российского государства ответил: "Поэтому он - президент, а они - пока нет".

История переезда столицы

20 октября 1997 года президент Казахстана подписал указ, по которому которому с 10 декабря 1997 года столицей Казахстана становится 290-тысячная Акмола. Через полгода - 6 мая 1998 года - ей дают новое название - Астана, что переводится на русский язык как "столица". Решение о переносе столицы из Алматы в центр Казахстана приняли еще 6 июля 1994 года, поэтому 6 июля считается Днем столицы. Тогда Назарбаев инициировал в национальном парламенте рассмотрение вопроса о переносе столицы республики.

Алма-Ата (ныне Алматы) была столицей Казахстана в 1929-1997 годах.