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"Радио Свобода" оштрафовали на 100 тыс. рублей за непредоставление сведений как иноагент

Политика
5 июля, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Максимальный штраф за это правонарушение составляет 300 тыс. рублей

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Мировой участок номер 423 Тверского суда Москвы оштрафовал "Радио Свобода" на 100 тыс. рублей за непредоставление сведений организации, выполняющей функции иностранного агента. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

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"Суд признал "Радио Свобода" виновным в совершении административного правонарушения по статье 19.7.5-2 КоАП ("Непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента") и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сказала Дзюрко. Максимальная санкция статьи составляет штраф до 300 тыс. рублей.

В конце 2017 года в РФ был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Он позволяет признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В развитие и дополнение этого закона Госдума 12 января 2018 года приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо. Это стало ответом на требование минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

5 декабря 2017 года стало известно, что Минюст РФ признал иноагентами девять средств массовой информации. Это "Голос Америки", "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии".

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