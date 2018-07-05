Замглавы МИД РФ и посол Франции обсудили ситуацию на Украине, Южном Кавказе и в Молдавии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин обсудил в четверг с послом Франции в РФ Сильви Берман ситуацию на Украине и итоги министерской встречи в "нормандском формате". Как сообщили в МИД РФ, беседа состоялась по просьбе главы французского диппредставительства.

"В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация на Украине, а также итоги министерской встречи в "нормандском формате" 11 июня и заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине 13 июня, - отметили в министерстве. - С обеих сторон была подтверждена необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, скорейшего разведения сил и средств, отвода тяжелой техники и разминирования в соответствии с положениями минских соглашений".

Была затронута также ситуация на Южном Кавказе и в Молдавии, информировали в дипведомстве.