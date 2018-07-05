Россия продолжит поддерживать Донбасс продуктами и предметами первой необходимости

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Россия выступает против политики Киева по подавлению несогласных в Донбассе и продолжит поддерживать местное население продуктами питания и предметами первой необходимости. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене.

"Мы против политики Киева по подавлению несогласных на востоке Украины. Продолжим поддерживать местное население Донбасса продуктами питания и предметами первой необходимости", - подчеркнул Лукашевич.

По его словам, очередной гуманитарный конвой направлен в регион 28 июня через КПП Донецк и Матвеев Курган. "Секретариат ОБСЕ, Группа наблюдателей на КПП Гуково и Донецк и руководство СММ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - прим. ТАСС) были заблаговременно информированы о дате прохождения и содержимом гумконвоя. Украинские таможенники и пограничники, как и прежде, имели возможность вместе со своими российскими коллегами участвовать в осмотре грузов. Это подтверждается наблюдателями ОБСЕ", - отметил дипломат.

Реализация минских соглашений

Лукашевич также призвал западные страны повлиять на Киев для выполнения минских соглашений.

"Призываем западные страны воздействовать на Киев в целях строгого выполнения им обязательств по минскому Комплексу мер", - сказал Лукашевич.

Российский постпред добавил, что "ссылки на мифическую "российскую агрессию" или усложняющуюся внутриполитическую конъюнктуру на Украине ведут к заморозке проблемы на неопределенную перспективу". "Никто в России в этом не заинтересован", - заверил он.

12 февраля 2015 года в Минске был подписан согласованный с лидерами "нормандской четверки" Комплекс мер по реализации минских соглашений из 13 пунктов. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию и возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

Поставки оружия на Украину

США несут ответственность за последствия поставок своих вооружений на Украину, добавил постпред России при ОБСЕ.

"Внешние силы, претендующие на роль посредников в урегулировании, лишь подогревают военно-реваншистские настроения в Киеве. США вслед за ПТРК Javelin наладили поставки на Украину крупнокалиберных пулеметов. По двусторонней американо-украинской договоренности на одном из предприятий "Укроборонпрома" готовится к запуску сборка боевых модулей для установки на легкобронированную технику. США несут прямую ответственность за последствия столь необдуманных шагов", - сказал Лукашевич.

В июне концерн "Укроборонпром" сообщил, что США поставят Украине пулеметы для нового боевого модуля. Кроме того, в мае украинский президент Петр Порошенко заявлял, что предоставленные Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin будут использоваться в зоне боевых действий в Донбассе в случае полномасштабного наступления со стороны ополченцев.