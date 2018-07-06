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Врио главы Орловской области представил кандидатуры потенциальных сенаторов от региона

Политика
6 июля, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Андрей Клычков отметил, что все три кандидата живут и работают в регионе, и поэтому понимают проблемы, решение которых необходимо прорабатывать на федеральном уровне

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ТАСС, 6 июля. Врио главы Орловской области Андрей Клычков представил кандидатов на пост членов Совета Федерации в случае его победы на выборах губернатора 9 сентября. На встрече с представителями регионального отделения российского союза промышленников и предпринимателей он назвал действующего члена Совета Федерации Владимира Круглого, исполнительного директора АО "Орел "Нобель-Агро" Виталия Мельникова и управляющего директора АО "ГМС Ливгидромаш" Анатолия Дворядкина.

"Огромное значение для Орловской области имеют промышленный блок, аграрный блок, а также социальный блок. Предложенные мною кандидатуры как раз представляют эти три направления - три кита, на которых стоит наш регион. Не менее важно, что все трое живут и успешно работают в Орловской области, поэтому хорошо понимают те проблемы, решение которых необходимо в первую очередь прорабатывать на федеральном уровне", - пояснил Клычков.

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Орловская область Единый день голосования - 2018
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Клычков, Андрей Евгеньевич Круглый, Владимир Игоревич
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