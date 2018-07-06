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Лавров заявил, что РФ и КНР заинтересованы в полной реализации ядерной сделки с Ираном

Политика
6 июля, 11:37 дата обновления: 6 июля, 11:58 UTC+3

Глава МИД РФ также поблагодарил китайского коллегу за его пожелания успехов российской сборной на ЧМ-2018

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ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Москва и Пекин заинтересованы в сохранении и полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.

"Мы, как и наши китайские коллеги, заинтересованы в том, чтобы СВПД был сохранен и полностью реализован. Ситуация непростая, но мы привержены, как и Китай, и другие участники договоренности, международному праву и решению СБ ООН, в котором этот план был закреплен и тем самым стал частью международного права", - подчеркнул министр.

"Сегодня очень хорошая возможность обменяться мнениями о наших двусторонних отношениях в развитие чрезвычайно успешного саммита, который состоялся в прошлом месяце в Пекине накануне саммита ШОС в Циндао", - обратил внимание Лавров.

Он поблагодарил китайского коллегу за пожелания успехов российской сборной на чемпионате мира по футболу. "Уверен, что к следующему чемпионату наши китайские друзья достигнут высот и в искусстве футбола, как вам это удается в других областях", - добавил Лавров.

"Согласны с тем, что в современном мире не так много хороших новостей, но есть исключения. Эти исключения касаются российско-китайских отношений", - убежден министр.

Встреча Лаврова и Ван И прошла перед заседанием глав МИД Ирана и "пятерки" (Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция) в Вене. Встреча проходит по инициативе Тегерана, главной темой станет обеспечение действия ядерной сделки после решения Вашингтона о выходе из нее.

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Выход США из ядерной сделки с Ираном
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