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Лавров: лидеры РФ и США обсудят в Хельсинки те вопросы, которые посчитают нужными

Политика
6 июля, 18:05 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 6, июля. /ТАСС

Глава МИД России подтвердил, что на повестке дня будут в том числе темы Сирии и Украины

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ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Никакой формальной бумаги с темами для обсуждения на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля не готовится, лидеры рассмотрят те вопросы, которые посчитают нужными. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Какой-то формальной бумаги не будет, - сказал он. - Они достаточно опытные и влиятельные люди, чтобы самим определить, что им обсуждать".

Лавров подтвердил, что на повестке дня будут в том числе темы Сирии и Украины. "Все, что захотят обсудить, они обсудят", - подчеркнул министр.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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