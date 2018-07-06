Лавров: лидеры РФ и США обсудят в Хельсинки те вопросы, которые посчитают нужными

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Никакой формальной бумаги с темами для обсуждения на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля не готовится, лидеры рассмотрят те вопросы, которые посчитают нужными. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Какой-то формальной бумаги не будет, - сказал он. - Они достаточно опытные и влиятельные люди, чтобы самим определить, что им обсуждать".

Лавров подтвердил, что на повестке дня будут в том числе темы Сирии и Украины. "Все, что захотят обсудить, они обсудят", - подчеркнул министр.