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Врио губернатора Орловской области подал документы для регистрации на выборы главы региона

Политика
7 июля, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

На пост губернатора области претендуют девять человек

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в субботу подал в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии.

"Седьмого июля Андрей Клычков, выдвинутый Орловским областным отделением КПРФ, представил в избирательную комиссию Орловской области документы для регистрации. В соответствии с законом вопрос о регистрации кандидата на должность губернатора будет рассмотрен на заседании в течение 10 дней", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, на пост губернатора Орловской области претендуют девять человек. Ранее о намерении участвовать в выборах губернатора облизбирком известили врио губернатора Андрей Клычков, Алексей Гусев - от Партии роста, Виталий Рыбаков - от партии "Российский общенародный союз", Иван Устинов - от Партии пенсионеров, руководитель регионального отделения "Справедливой России" Руслан Перелыгин, выдвиженец от "Патриотов России" Елена Крачнакова, Евгений Алехин от партии "Родина", Василий Воробьев от реготделения партии "Честно" и Андрей Куцын - от ЛДПР.

Досрочные выборы губернатора Орловской области пройдут в единый день голосования, 9 сентября.

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Орловская область Единый день голосования - 2018
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Клычков, Андрей Евгеньевич
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