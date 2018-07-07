Врио губернатора Орловской области подал документы для регистрации на выборы главы региона

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в субботу подал в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии.

"Седьмого июля Андрей Клычков, выдвинутый Орловским областным отделением КПРФ, представил в избирательную комиссию Орловской области документы для регистрации. В соответствии с законом вопрос о регистрации кандидата на должность губернатора будет рассмотрен на заседании в течение 10 дней", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, на пост губернатора Орловской области претендуют девять человек. Ранее о намерении участвовать в выборах губернатора облизбирком известили врио губернатора Андрей Клычков, Алексей Гусев - от Партии роста, Виталий Рыбаков - от партии "Российский общенародный союз", Иван Устинов - от Партии пенсионеров, руководитель регионального отделения "Справедливой России" Руслан Перелыгин, выдвиженец от "Патриотов России" Елена Крачнакова, Евгений Алехин от партии "Родина", Василий Воробьев от реготделения партии "Честно" и Андрей Куцын - от ЛДПР.

Досрочные выборы губернатора Орловской области пройдут в единый день голосования, 9 сентября.