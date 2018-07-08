Мособлизбирком зарегистрировал Чистюхина и Надеждина кандидатами в губернаторы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Московской области на заседании в воскресенье зарегистрировала претендентов от партии "Справедливая Россия" Игоря Чистюхина и Партии роста Бориса Надеждина в качестве кандидатов на пост губернатора области, передает корреспондент ТАСС.

"Зарегистрировать кандидата на должность губернатор Московской области Бориса Надеждина, выдвинутого Партией роста", - следует из решения избирательной комиссии. Аналогичное решение было принято в отношении Чистюхина. Избирательная комиссия проверила предоставленные ими документы и подписные листы для прохождения муниципального фильтра. Они удовлетворили всем требованиям.

Ранее сообщалось, что необходимые для прохождения муниципального фильтра подписи в Мособлизбирком сдали Кирилл Жигарев от ЛДПР, Игорь Чистюхин от "Справедливой России", Андрей Воробьев от "Единой России", Лилия Белова от "Альянса зеленых", Борис Надеждин от Партии роста и Константин Черемисов от КПРФ. Окончательный список кандидатов на пост губернатора Подмосковья, которые попадут в избирательный бюллетень, Мособлизбирком обнародует 15 июля.

Также на заседании в воскресенье Мособлизбирком уведомил ранее выдвинувшихся кандидатов на пост губернатора Московской области Алексея Дуленкова от Партии народной свободы ("Парнас"), Николая Дижура от "Яблока", Максима Шингаркина от партии "Родина" и Владимира Рязанова от "Коммунистов России", что они не подали необходимое количество подписей для прохождения муниципального фильтра. Решение об утрате ими статуса претендентов на пост губернатора Подмосковья будет рассмотрено комиссией позднее.

Выборы в Подмосковье

Агитационный период СМИ в Подмосковье начнется 11 августа и завершится в 00:00 мск 8 сентября. Выборы губернатора пройдут в единый день голосования 9 сентября. Также в этот день пройдут 43 голосования по выборам глав районов, городских и сельских поселений и муниципальных депутатов в 18 муниципалитетах региона.

Всего на январь 2018 года в Московской области было почти 5,6 млн избирателей. В этом году впервые смогут проголосовать еще около 40 тыс. человек, которые достигнут совершеннолетия к сентябрю.

В области будут работать 4,2 тыс. избирательных участков, причем не менее пяти планируется организовать на территории дачных и садовых товариществ для удобства жителей. На губернаторских выборах в Подмосковье задействуют порядка 1,7 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 2010 и 2017 годов выпуска.