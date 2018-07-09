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Глава Приамурья подал документы в избирком для участия в выборах губернатора

Политика
9 июля, 2:47 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 9, июля. /ТАСС

Досрочные выборы пройдут 9 сентября

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов подал документы для участия в губернаторских выборах, которые пройдут в сентябре в Приамурье. Об этом в понедельник ТАСС сказали в избирательной комиссии Амурской области.

"В понедельник в 08:30 по амурскому времени (02:00 мск) кандидат от партии "Единая Россия" Василий Орлов подал документы на участие в выборах губернатора Амурской области в сентябре 2018 года", - сказали ТАСС в избирательной комиссии Амурской области.

43-летний Василий Орлов с 30 мая 2018 года занимает должность врио губернатора Амурской области. Ранее работал в аппарате управления гендиректора компании "СИБУР", с мая 2013 года по сентябрь 2015 года был министром экономического развития Амурской области. Для участия в выборах губернатора Приамурья выдвинут региональным отделением "Единой России".

Ранее документы на участие в выборах в избирательную комиссию подали кандидат от партии "Справедливая Россия" 57-летний Сергей Левицкий и руководитель амурского регионального отделения партии "Народная партия "За женщин" 60-летняя Наталья Глазкова.

Досрочные выборы губернатора Амурской области пройдут 9 сентября 2018 года. Необходимость проведения выборов нового главы региона возникла после назначения экс-губернатора Александра Козлова на должность министра экономического развития Дальнего Востока.

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Орлов, Василий Александрович
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