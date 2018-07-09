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Бывший замглавы Минэнерго Молодцов назначен помощником главы администрации президента РФ

Политика
9 июля, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Он будет курировать аппарат президентской комиссии по ТЭК

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Кирилл Молодцов назначен помощником главы администрации президента РФ, ранее он занимал пост заместителя министра энергетики РФ. Об этом ТАСС сообщил сам экс-замглавы Минэнерго.

"Да, с пятницы приступил к работе в администрации президента", - сказал он.

Молодцов отметил, что в администрации президента РФ он будет курировать аппарат президентской комиссии по ТЭК, в ведении которой находятся вопросы нефтегазовой, электроэнергетической, угольной отраслей, возобновляемых источников энергии. Ранее он курировал в Минэнерго вопросы нефтегазовой отрасли.

Пресс-служба главы государства не сообщала о назначении Молодцова. Традиционно, в Кремле сообщают о назначении уровня помощников, советников и полпредов президента, а также руководителей управлений.

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Молодцов, Кирилл Валентинович
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