Бывший замглавы Минэнерго Молодцов назначен помощником главы администрации президента РФ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Кирилл Молодцов назначен помощником главы администрации президента РФ, ранее он занимал пост заместителя министра энергетики РФ. Об этом ТАСС сообщил сам экс-замглавы Минэнерго.

"Да, с пятницы приступил к работе в администрации президента", - сказал он.

Молодцов отметил, что в администрации президента РФ он будет курировать аппарат президентской комиссии по ТЭК, в ведении которой находятся вопросы нефтегазовой, электроэнергетической, угольной отраслей, возобновляемых источников энергии. Ранее он курировал в Минэнерго вопросы нефтегазовой отрасли.

Пресс-служба главы государства не сообщала о назначении Молодцова. Традиционно, в Кремле сообщают о назначении уровня помощников, советников и полпредов президента, а также руководителей управлений.