В Совфеде заявили, что страны "старой Европы" уклоняются от критики РФ на ПА ОБСЕ

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Представители стран "старой Европы", в частности Франции и Германии, демонстративно уклоняются от критики в адрес России на проходящей в эти дни в Берлине ежегодной летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом заявил в понедельник ТАСС член российской делегации, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Старая, классическая, как мы ее называем, Европа демонстративно уклонилась от критики по любому случаю", - обратил внимание сенатор. "Даже на попытки опять обвинить Россию в крушении Boeing (над Донбассом в 2014 году - прим. ТАСС), в войне на Украине, во вторжении российских войск, в безобразиях в Сирии, в чем угодно - ни на что практически никто не реагирует, - констатировал он. - Реагирует только Швеция - у нее, как мы знаем, особые отношения с делегацией Украины, и Литва".

По словам Джабарова, "даже Польша, которая в последние годы очень резко выступала против России, старается здесь особо не комментировать Россию в негативном плане". "Я уже не говорю о таких странах, как Франция, Германия, - они вообще исключили такую русофобскую направленность в своих выступлениях", - отметил политик.

"И конечно, Европа ждет, это видно по всем, встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, это накладывает отпечаток", - полагает первый зампред комитета СФ. "Они ждут, куда дальше "рулить", чтобы не сделать холостого выстрела", - добавил он. "Если встреча завершится каким-то небольшим успехом, думаю, это будет позитивно воспринято и в Европе, и в европейских и американских СМИ", - заключил Джабаров.

Сессия ПА ОБСЕ проходит в историческом здании Рейхстага, где заседает Бундестаг. В ней принимают участие около 300 парламентариев из 57 стран ОБСЕ. Российскую делегацию возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате вопросы международного сотрудничества.