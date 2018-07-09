Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Совфеде заявили, что страны "старой Европы" уклоняются от критики РФ на ПА ОБСЕ

Политика
9 июля, 12:18 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 9, июля. /ТАСС

По словам сенатора Владимира Джабарова, Франция и Германия вообще "исключили русофобскую направленность в своих выступлениях"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров

© Станислав Красильников/ТАСС

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Представители стран "старой Европы", в частности Франции и Германии, демонстративно уклоняются от критики в адрес России на проходящей в эти дни в Берлине ежегодной летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом заявил в понедельник ТАСС член российской делегации, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Старая, классическая, как мы ее называем, Европа демонстративно уклонилась от критики по любому случаю", - обратил внимание сенатор. "Даже на попытки опять обвинить Россию в крушении Boeing (над Донбассом в 2014 году - прим. ТАСС), в войне на Украине, во вторжении российских войск, в безобразиях в Сирии, в чем угодно - ни на что практически никто не реагирует, - констатировал он. - Реагирует только Швеция - у нее, как мы знаем, особые отношения с делегацией Украины, и Литва".

По словам Джабарова, "даже Польша, которая в последние годы очень резко выступала против России, старается здесь особо не комментировать Россию в негативном плане". "Я уже не говорю о таких странах, как Франция, Германия, - они вообще исключили такую русофобскую направленность в своих выступлениях", - отметил политик.

"И конечно, Европа ждет, это видно по всем, встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, это накладывает отпечаток", - полагает первый зампред комитета СФ. "Они ждут, куда дальше "рулить", чтобы не сделать холостого выстрела", - добавил он. "Если встреча завершится каким-то небольшим успехом, думаю, это будет позитивно воспринято и в Европе, и в европейских и американских СМИ", - заключил Джабаров.

Сессия ПА ОБСЕ проходит в историческом здании Рейхстага, где заседает Бундестаг. В ней принимают участие около 300 парламентариев из 57 стран ОБСЕ. Российскую делегацию возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате вопросы международного сотрудничества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Толстой, Петр Олегович Путин, Владимир Владимирович Джабаров, Владимир Михайлович
Страны
США Сирия Литва Швеция Россия Польша Франция Украина Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
2
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
3
В Москве избили депутата от ЛДПР Сергея Жигарева
4
Суд на Кубани взыскал по 500 тыс. рублей с Насти Рыбки и Алекса Лесли по иску Дерипаски
5
На место захоронения в Грузии четырехлетнего мальчика указал подозреваемый в убийстве
6
Романцев: Черчесову нужно продолжать работать главным тренером сборной России после ЧМ
7
У Кремля нет информации о том, находился ли самолет лидера КНДР во Владивостоке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!