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Песков: Москва и Вашингтон обмениваются документами в рамках подготовки встречи лидеров

Политика
9 июля, 13:34 дата обновления: 9 июля, 13:38 UTC+3

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это обычная дипломатическая практика

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. В Кремле подтвердили, что Москва и Вашингтон в преддверии встречи лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа - обмениваются документами, излагающими их позицию по разным вопросам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение газеты "Коммерсантъ" о том, что РФ якобы направила США проект заявления по итогам саммита.

"Могу подтвердить [эту информацию] в том аспекте, что действительно ведется подготовка к предстоящему российско-американскому саммиту, - подчеркнул он. - В ходе подготовки - это обычная дипломатическая практика - стороны обмениваются позиционными документами, где изложены взгляды и по тем вопросам, по которым продолжает наблюдаться расхождение в мнениях, и по тем вопросам, где могут прощупываться совпадения".

Говорить о сближении позиций двух стран в преддверии саммита Песков счел преждевременным.

Как сообщила ранее газета "Коммерсантъ", в рамках подготовки к саммиту, который состоится 16 июля в Хельсинки, Москва якобы передала Вашингтону двухстраничный документ, в котором говорится о важности поддержания диалога между первыми лицами, дипломатами, военными и спецслужбами двух стран, развития экономических связей и продвижения контактов между людьми.

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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