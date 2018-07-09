Жириновский: президентская форма правления положительно скажется на жизни Турции

АНКАРА, 9 июля. /ТАСС/. Переход Турции от парламентской к президентской форме правления положительно скажется на политической жизни страны. Такое мнение выразил в понедельник лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с соотечественниками в Российском центре науки и культуры в Анкаре.

"Мы по линии ЛДПР особое внимание уделяем южному направлению, и здесь, конечно, на первом месте Турция, потом Иран, Ирак, Сирия, Афганистан. Мы считаем положительным для Турции принятие новой конституции, сосредоточение всей власти в руках президента. Надеемся, что все вопросы будут решаться быстрее", - сказал он, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать состояние российско-турецких отношений.

По словам Жириновского, "у [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана есть блестящая возможность сделать все то, что он считает нужным". "Из личной беседы с Эрдоганом я понял, что он положительно настроен к России. Конечно, ему бы хотелось иметь хорошие отношения с Западом, но этого не хочет Запад", - отметил он.

"Нам было бы выгодно, чтобы южное направление было более плодотворным. Надеемся, что при новом сроке президента Эрдогана отношения [между РФ и Турцией] резко вырастут по всем направлениям, в том числе в сфере торговли, культуры, спорта, молодежи", - сказал депутат, не исключив возможности и развития военного сотрудничества между двумя странами.

Жириновский прибыл в турецкую столицу для участия в церемонии инаугурации победившего на выборах 24 июня президента Турции. Обычно на такое мероприятие приглашают только президентов, премьер-министров или председателей парламентов. Как сообщил сам Жириновский, Эрдоган лично пригласил его на свою инаугурацию. Лидера ЛДПР сопровождают другие депутаты от партии: Василий Власов, Дмитрий Савельев и Борис Чернышов.