Эксперт: инцидент в Эймсбери мог быть провокацией

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Отравление двух британских граждан нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери может быть провокацией, однако судить о ее организаторах преждевременно. Такое мнение в беседе с ТАСС в понедельник высказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

По ее словам, инцидент "можно назвать провокацией, однако говорить о том, кто виноват, рано". "Пока еще никто ничего не знает, во всяком случае, из внешних наблюдателей. Но то, что этот случай произошел перед саммитом НАТО, перед встречей [президента США Дональда] Трампа и [премьер-министра Великобритании Терезы] Мэй, перед встречей Трампа и [президента России Владимира] Путина - это, конечно, показательно", - полагает эксперт.

"К тому же у Терезы Мэй очень тяжелая ситуация внутри партии, и сегодня вышел в отставку министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Это для нее тяжелый удар", - добавила собеседница агентства. Она напомнила, что в минувшую пятницу состоялось заседание кабмина, на котором Мэй пригрозила несогласным с ее вариантом выхода из ЕС отставкой. "Дэвис предпочел отставку, поскольку считает, что Мэй сдает позиции и вместо Brexit будет так называемый "BINO" - "Brexit in name only", то есть Brexit только по названию", - пояснила Ананьева.

По ее словам, развитие ситуации в отношениях Москвы и Лондона после инцидента в Эймсбери зависит от того, что "затребует Великобритания". "Лондон не даром настаивал на том, чтобы изменились правила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Ведь теперь специалисты ОЗХО устанавливают не только формулу самого вещества, но и выполняют роль прокурора, выдвигая обвинения, указывая на виновного", - отметила эксперт.

Затрагивая тему мундиаля, она выразила мнение, что, несмотря на выход сборной Англии в полуфинал чемпионата мира, британские официальные лица в Россию не приедут. "Они сами загнали себя в угол еще после отравления Скрипалей: тогда Тереза Мэй заявила, что официальные лица на чемпионат не поедут. Они объявили ему бойкот, то есть никто из правительства и членов королевской семьи не приедет, хотя надо сказать, что принц Уильям как раз возглавляет Футбольную ассоциацию Англии. Но они уже не могут изменить свое решение, тем более что произошел этот случай [в Эймсбери]", - подчеркнула собеседница агентства.