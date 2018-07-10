Врио губернатора Псковской области назвал кандидатов на пост сенатора

ПСКОВ, 10 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников представил в избирательную комиссию региона список кандидатов, которые могут стать членами Совета Федерации в случае победы Ведерникова на губернаторских выборах. Об этом во вторник сообщил ТАСС секретарь псковской областной избирательной комиссии Сергей Ковальчук.

"Согласно нашим документам, Ведерников предложил три кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации в случае избрания губернатором. Первая в этом списке Елена Бибикова (действующий сенатор, назначенный в Совет Федерации предыдущим губернатором Андреем Турчаком - прим. ТАСС). Также в списке ведущий специалист отдела гражданской обороны государственного казенного учреждения (ГКУ) Псковской области "Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях" Владимир Воробьев. Третий - ведущий специалист комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Островского района Александр Воронков", - рассказал собеседник агентства.

В избиркоме также напомнили, что решение о том, кто будет представлять Псковскую область в Совете Федерации, может быть принято только после выборов губернатора. Они состоятся в регионе в единый день голосования, 9 сентября, избирательная кампания по выборам главы региона стартовала 4 июня.