Ярославский избирком заверил список справороссов с Викторией Скрипаль на выборы в облдуму

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ярославской области заверила список "Справедливой России" с Викторией Скрипаль на выборы в Ярославскую областную думу. Об этом сообщил ТАСС председатель регионального избиркома Олег Захаров.

Имя Виктории Скрипаль стало известно в связи с тем, что власти Великобритании неоднократно отказывали ей в выдаче визы, которая необходима для посещения пострадавшей в английском Солсбери двоюродной сестры, гражданки России Юлии Скрипаль. Виктория была выдвинута кандидатом в депутаты Ярославской областной думы от партии "Справедливая Россия" на партийной конференции 3 июля, при этом она не состоит в партии. Выборы депутатов облдумы пройдут 9 сентября.

"Постановлением избирательной комиссии Ярославской области был заверен список кандидатов в Ярославскую областную думу, выдвинутый партией "Справедливая Россия". Виктория Валерьевна Скрипаль выдвинута в территориальной группе № 10 под номером один, кроме нее, в группе есть еще один кандидат. Территориальная группа № 10 совпадает с одноименным одномандатным округом, который находится во Фрунзенском районе города Ярославля", - сказал Захаров.

Он добавил, что в данном округе проживает чуть более 46 тыс. избирателей. "Явка в округе традиционно сравнима с общей по региону, с точки зрения электоральной статистики - это типичный городской округ", - сказал он.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы было разработано в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.