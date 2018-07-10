Главы разведок Ирана, КНР, Пакистана и РФ обсудили угрозу перехода ИГ в Афганистан

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Руководители разведслужб Ирана, Китая, Пакистана и России обсудили совместные меры против угрозы проникновения боевиков международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территорию Афганистана.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов, эта тема обсуждалась в ходе рабочей встречи глав разведслужб четырех стран в Исламабаде. С российской стороны в ней принял участие глава СВР Сергей Нарышкин.

"Достигнуто понимание необходимости скоординированных мер по пресечению проникновения террористов ИГИЛ (старое название ИГ - прим. ТАСС) из Сирии и Ирака в афганские провинции для создания там угроз безопасности соседним странам", - сообщил представитель СВР.

По его словам, в ходе обмена мнениями "подчеркнута важность активизации участия региональных держав в деле урегулирования конфликта в Афганистане".