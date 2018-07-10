Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы разведок Ирана, КНР, Пакистана и РФ обсудили угрозу перехода ИГ в Афганистан

Политика
10 июля, 18:22 дата обновления: 10 июля, 18:31 UTC+3

Стороны пришли к выводу, что необходимо принимать скоординированные меры, чтобы пресечь проникновение террористов в страну

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Руководители разведслужб Ирана, Китая, Пакистана и России обсудили совместные меры против угрозы проникновения боевиков международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территорию Афганистана.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов, эта тема обсуждалась в ходе рабочей встречи глав разведслужб четырех стран в Исламабаде. С российской стороны в ней принял участие глава СВР Сергей Нарышкин.

"Достигнуто понимание необходимости скоординированных мер по пресечению проникновения террористов ИГИЛ (старое название ИГ - прим. ТАСС) из Сирии и Ирака в афганские провинции для создания там угроз безопасности соседним странам", - сообщил представитель СВР.

По его словам, в ходе обмена мнениями "подчеркнута важность активизации участия региональных держав в деле урегулирования конфликта в Афганистане".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Иран Китай Россия Пакистан Афганистан
Персоны
Нарышкин, Сергей Евгеньевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Криштиану Роналду
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Минтруд: более 60 регионов выразили положительные мнения о законопроекте о пенсиях
4
Мостовой: Роналду в "Ювентусе" будет играть менее ярко, чем в "Реале"
5
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
6
Украина получила предложение от китайской компании выкупить российскую долю акций ТВЭЛ
7
СМИ: всех эвакуированных из пещеры в Таиланде людей доставили в больницу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!