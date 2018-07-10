Минюст включил благотворительный фонд Тимура Исламова в реестр НКО-иноагентов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минюст России внес благотворительный фонд Тимура Исламова в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента.

"10 июля 2018 года Минюст России включил Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан (фонд Тимура Исламова) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Факт соответствия фонда признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения управлением Минюста России по Республике Татарстан внеплановой документарной проверки. Фонд стал 76-й организацией в реестре НКО-иноагентов.

Фонд был создан в 2006 году в Набережных Челнах. Организация занимается проблемами людей, зараженных ВИЧ и СПИД, наркозависимых, а также освободившиеся из мест лишения свободы.