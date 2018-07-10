Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минюст включил благотворительный фонд Тимура Исламова в реестр НКО-иноагентов

Политика
10 июля, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Фонд стал 76-й организацией в этом реестре

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минюст России внес благотворительный фонд Тимура Исламова в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента.

"10 июля 2018 года Минюст России включил Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан (фонд Тимура Исламова) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Факт соответствия фонда признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения управлением Минюста России по Республике Татарстан внеплановой документарной проверки. Фонд стал 76-й организацией в реестре НКО-иноагентов.

Фонд был создан в 2006 году в Набережных Челнах. Организация занимается проблемами людей, зараженных ВИЧ и СПИД, наркозависимых, а также освободившиеся из мест лишения свободы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Криштиану Роналду
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Минтруд: более 60 регионов выразили положительные мнения о законопроекте о пенсиях
4
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
5
Украина получила предложение от китайской компании выкупить российскую долю акций ТВЭЛ
6
"Реал" объявил о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус"
7
Мостовой: Роналду в "Ювентусе" будет играть менее ярко, чем в "Реале"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!