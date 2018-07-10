Москва завершила сбор предложений по расположению загородных избирательных участков

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 18 тыс. предложений по расположению избирательных участков за пределами столицы к выборам мэра поступило от москвичей с 19 июня. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию загородных избирательных участков, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Рабочая группа Мосгоризбиркома завершила сбор предложений по местам возможного размещения избирательных участков за пределами Москвы на выборах мэра Москвы 9 сентября. Всего на сегодняшний день собрано более 18 тыс. предложений", - сказал Шапошников.

Он уточнил, что наибольшее количество заявок на размещение избирательных участков зафиксировано в Подмосковье, Калужской, Владимирской, Ярославской, Тверской и Тульской областях.

Ранее председатель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что в четырех близлежащих к столице регионах - Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях - определены 198 мест под загородные избирательные участки, 172 из которых разместятся в Подмосковье.

"Однако география предлагаемых мест создания экстерриториальных избирательных участков по выборам мэра Москвы оказалась весьма широкой - от дачных подмосковных поселков до популярных у москвичей мест отдыха - Сочи, Крым, Краснодарский край, Абхазия, а также -Калининград, Северная Осетия, Сызрань и даже, например, Акапулько", - добавил Шапошников.