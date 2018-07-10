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У РФ имеются вопросы к последнему докладу ОЗХО по Сирии

Политика
10 июля, 21:34 UTC+3 ГААГА ГААГА 10, июля. /ТАСС

Глава российской делегации Георгий Каламанов сообщил, что в докладе не было сказано о ракетном ударе в ночь с 13 на 14 апреля

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ГААГА, 10 июля. /ТАСС/. Россия изучила предварительный доклад о расследовании инцидента в сирийском городе Дума 7 апреля и имеет ряд вопросов к его авторам. Об этом заявил во вторник на 88-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) демонстративно отказывается следовать стандартам Конвенции о запрещении химоружия, - отметил он. - Расследования проводятся дистанционно, нетранспарентно с точки зрения информирования государств - участников Конвенции, с нарушением процедуры по сбору и хранению вещественных доказательств, что следует из последних докладов Миссии - о событиях в Хан-Шейхуне, Эль-Латамне и Саракибе"."Мы изучили предварительный доклад о расследовании весьма резонансного происшествия в сирийской Думе 7 апреля, - добавил Каламанов. - И у нас есть ряд вопросов к его авторам".

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"В частности, в докладе говорится о проблемах в сфере безопасности, из-за которых МУФС не могла выехать в Думу в течение недели, - обратил внимание глава российской делегации. - Упомянут инцидент об обстреле передовой группы из стрелкового оружия со стороны боевиков. Помним, как тогда представителями западных стран муссировался тезис о том, что, мол, это русские препятствуют работе миссии, не обеспечивая должный уровень безопасности. В то же время в докладе почему-то не нашлось места для упоминания о ракетном ударе западной "тройки" в ночь с 13 на 14 апреля, полностью перекрывшем дорогу к началу работы экспертов ОЗХО в Сирии - еще немного, и они накрыли бы своими ракетами миссию ОЗХО".

"Нет в докладе ни слова и о брифинге 26 апреля в штаб-квартире ОЗХО с участием свидетелей постановочного ролика известной НПО "Белые каски", - продолжил он. - Напоминаем, что в заявлении западной группы накануне этого брифинга утверждалось, будто Россия мешала работе МУФС, изъяв ряд важнейших свидетелей, перебросив их в Гаагу, ничего подобного! Наоборот: еще до брифинга семь человек из этой группы были уже опрошены МУФС; остальные также были готовы дать показания. Однако в докладе информации по этим свидетелям нет ни строчки".

"Рассчитываем, что МУФС сделает надлежащие выводы и сумеет довести расследование этого дела до конца в соответствии с требованиями Конвенции", - подчеркнул Каламанов.

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Кризис в Сирии Военная операция США в Сирии
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