Боевики на юго-западе Сирии сдали за сутки шесть зенитных пушек и танк

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Боевики на юго-западе Сирии за минувшие сутки сдали шесть зенитных пушек, танк и четыре противотанковые управляемые ракеты. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"Представители российского Центра по примирению продолжают работу в районах примирения со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в юго-западной зоне деэскалации. Боевиками незаконных вооруженных формирований за сутки сдан один танк, шесть зенитных пушек, четыре единицы противотанковых управляемых ракет, а также боеприпасы к танкам, артиллерии, гранатометам, зенитным установкам, мины и гранаты", - сказал Цыганков.

По его словам, юго-западную зону деэскалации через пункт пропуска Кафр-Шамс покинули 179 мирных жителей. В Восточную Гуту, уточнил генерал, вернулись 98 человек.

Российские военные врачи оказали помощь девяти сирийцам, в числе которых были пять детей.

Кроме того, рассказал Цыганков, в городе Хомс прошла встреча с представителями русской общины провинции. Участники встречи обсуждали вопросы школьного образования, в частности увеличение количества художественной и учебной литературы для обучения детей русскому языку.