Путин обсудит с Нетаньяху в Москве палестино-израильское урегулирование и Сирию

МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду переговоры в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование и ситуацию в Сирии", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы Кремля, Нетаньяху в ходе визита в РФ посетит также полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. В среду путевку в финал турнира разыграют сборные Англии и Хорватии.

Переговоры Путина и Нетаньяху состоятся незадолго до планируемого на 13-16 июля визита в РФ президента Палестины Махмуда Аббаса, а также в преддверии запланированного на 16 июля в Хельсинки саммита президентов России и США, одной из тем которого будет урегулирование в Сирии.

В Кремле ранее отмечали доверительный и конструктивный характер диалога России и Израиля, которые "сотрудничают в самых чувствительных областях", в том числе по линии Генштабов и спецслужб. На встрече с Нетаньяху в Москве в мае этого года Путин выразил надежду, что сторонам удастся не только обсудить, но и поискать решения, которые позволили бы найти пути урегулирования острых конфликтов в регионе.

В ходе последнего телефонного контакта - 15 июня 2018 года - Путин и Нетаньяху, как сообщала пресс-служба Кремля, обсудили ситуацию в Сирии "в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы". Как говорилось в сообщении пресс-службы российского лидера, обе стороны выразили "готовность к наращиванию координации на сирийском направлении, в том числе по вопросам противодействия международному терроризму".

Израильская повестка

Премьер-министр Израиля ранее отмечал, что время от времени он встречается с российским лидером, чтобы обеспечить координацию в области безопасности и обсудить события в ближневосточном регионе, а также поддерживает постоянный контакт с американской администрацией. "Эти связи с двумя великими державами всегда очень важны для безопасности Израиля, особенно в настоящее время", - считает Нетаньяху.

8 июля на еженедельном заседании израильского правительства Нетаньяху сообщил министрам своего кабинета, что на встрече в Москве с Путиным 11 июля он намерен "разъяснить два основополагающих принципа политики Израиля". "Во-первых, мы не потерпим военного закрепления Ирана и его сателлитов в любом районе Сирии; во-вторых, мы потребуем от Сирии, а также сирийской армии строго соблюдать соглашение о разделении сил от 1974 года", - сказал премьер.

Израильско-сирийское соглашение о размежевании от 1974 года предусматривает создание демилитаризованной зоны с двух сторон от линии разъединения между израильской и сирийской армиями, а также присутствие там миротворцев ООН. Израиль начал напоминать о необходимости строгого выполнения всех положений документа после начала в июне этого года операции сирийских войск на юго-западе республики против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и сражающихся на ее стороне формирований.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана незаконной в соответствии с резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в канцелярии премьер-министра Израиля, Нетаньяху прибудет в Россию 11 июля, а покинет ее уже на следующий день утром. Таким образом, израильский премьер разминется с палестинским лидером Махмудом Аббасом, прибывающим в РФ 13 июля. Россия в сентябре 2016 года предложила провести в Москве переговоры Аббаса и Нетаньяху для разблокирования мирного процесса. Последние прямые переговоры между сторонами ближневосточного конфликта закончились в апреле 2014 года безрезультатно после девяти месяцев попыток оживить процесс.

Интенсивные контакты лидеров

Лидеры РФ и Израиля в 2018 году встречаются уже в третий раз. Израильский премьер 9 мая посещал российскую столицу, где присутствовал по приглашению Кремля на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. До этого президент России и премьер Израиля встречались 29 января в московском Еврейском музее и центре толерантности, где приняли участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Предстоящий визит в Россию станет для Нетаньяху 15-м за время его премьерства в 1996-1999 годах и с 2009 года по настоящее время.