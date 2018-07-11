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Москва планирует создать 209 загородных избирательных участков в четырех регионах России

Политика
11 июля, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Голосование организуют в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Рабочая группа при Мосгоризбиркоме рекомендует образовать 209 загородных избирательных участков по выборам мэра столицы в четырех близлежащих регионах - Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Об этом сообщил в среду на заседании ЦИК РФ руководитель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Всего было собрано более 18 тыс. заявок. В результате их обобщения была составлена карта размещения избирательных участков за пределами Москвы. Рабочая группа предлагает образовать 209 мест размещения "дачных" избирательных участков, из них в Московской области - 183, в Калужской - 16, в Тульской и Владимирской - по пять избирательных участков. Из 209 участков девять - это закрытые избирательные участки, расположенные на территории больниц и санаториев", - сказал Шапошников.

Он напомнил, что изначально рассматривалось шесть субъектов для организации голосования: в Московской, Калужской, Тульской, Владимирской, Тверской и Ярославской областях. "Таким образом, мы отказались от размещения избирательных участков в Тверской и Ярославской областях. Ключевая причина - отсутствие мест компактного проживания москвичей численностью от 1000 человек", - подчеркнул Шапошников.

Он уточнил, что больше всего избирательных участков в Московской области предлагается образовать в Наро-Фоминском городском округе (18), Солнечногорском районе (14), в городских округах Истра и Талдом - по 12 и 11 соответственно, в Богородском городском округе, Раменском муниципальном районе, городском округе Ступино - по девять.

"Карта размещения загородных избирательных участков охватывает в целом около 440000 домовладений, принадлежащих москвичам, то есть в среднем у нас получается потенциально около 2000 домов на 1 УИК", - сказал он.

О загородных участках

Депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в "дачное время".

По итогам опроса москвичей о расположении загородных избирательных участков власти получили более 18 тыс. предложений. Наибольшее количество заявок на образование таких участков зафиксировано в Подмосковье, Калужской, Владимирской, Ярославской, Тверской и Тульской областях.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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Тульская область Калужская область Владимирская область Выборы мэра Москвы - 2018
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