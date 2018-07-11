Избирательную документацию с загородных участков будут сопровождать столичные полицейские

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские будут осуществлять сопровождение избирательной документации с загородных избирательных участков по выборам мэра Москвы и членов участковых и территориальных избирательных комиссий. Об этом сообщил в среду на заседании ЦИК РФ председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Принято решение, в соответствии с которым охрану общественного порядка на загородных избирательных участках будут осуществлять соответствующие местные территориальные подразделения органов внутренних дел. А сопровождение избирательной документации, доставку членов участковых комиссий и вышестоящей территориальной избирательной комиссии осуществляется московскими полицейскими", - сказал Горбунов.

Ранее руководитель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что рабочая группа рекомендует образовать 209 загородных избирательных участков по выборам мэра столицы в четырех близлежащих регионах - в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

Депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно- пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в "дачное время".

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.