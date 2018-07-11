РФ не поддерживает декларацию летней сессии ПА ОБСЕ из-за антироссийских резолюций

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Российская делегация не будет голосовать за итоговую декларацию ежегодной летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине из-за вошедших в нее трех антироссийских резолюций.

Об этом заявил в среду глава российской делегации, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

"Считаю, что наша совместная работа на этой сессии позволила принять целый ряд объективных и справедливых решений, которые действительно способствуют укреплению безопасности и доверия на нашем континенте между всеми странами, входящими в ОБСЕ. В то же время Российская Федерация не согласна с тремя резолюциями, которые рассматривались на этой сессии, из-за их предвзятости по отношению к нашей стране", - сказал политик на пленарном заседании ассамблеи. "Такой подход мы считаем недопустимым, дискредитирующим авторитет самой организации", - подчеркнул он.

По словам Толстого, парламентарии должны основываться на фактах, а "не на слухах, фейк-ньюс (недостоверные новости - прим. ТАСС) и пропагандистских заявлениях, не имеющих ничего общего с действительностью". "Чтобы принимать объективные и взвешенные решения, парламентарии должны знать, о чем они говорят, они должны приехать и увидеть все своими глазами", - считает Толстой.

"К сожалению, все три антироссийские резолюции не имеют никакого отношения к реальности", - подтвердил глава российской делегации. Он призвал "заканчивать эту истерику и заниматься нормальной, конструктивной работой в интересах именно безопасности и сотрудничества в Европе". "Мы возражаем против этих трех резолюций, в связи с этим будем голосовать против нашей общей декларации, хотя она и содержит много полезных и правильных пунктов", - указал Толстой.

В частности, в одной из резолюций речь идет про Крым, напомнил вице-спикер, выразив уверенность, что рано или поздно европейцы признают его российским. "До сих пор мы слышим игнорирование воссоединения Крыма с Россией. Мы понимаем, что нужно 20-30 лет, чтобы европейцы к этому привыкли: не все сразу привыкли и к объединенной Германии. Ничего, это пройдет", - не сомневается он.

ПА ОБСЕ, сессия которой завершается в среду в Берлине, в ходе пленарного заседания приняла российскую резолюцию "О взаимосвязанности и сопряжении интеграционных процессов в регионе ОБСЕ". Ее основным автором выступил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Содержание антироссийских резолюций

Одна из резолюций с антироссийским содержанием была внесена украинской делегацией. Документ посвящен "нарушению прав человека и основных свобод" в Крыму. Он состоит из 17 требований, среди которых призыв прекратить "искоренение образования на украинском языке и отменить решение об объявлении "Меджлиса [крымско-татарского народа]" экстремистской организацией" (организация запрещена в РФ). Авторы потребовали также создать "благоприятные условия" для независимой работы журналистов, правозащитников и адвокатов.

В резолюции, которая была внесена шведской делегацией, содержится призыв к России принимать законы, "направленные на борьбу с преступлениями на почве ненависти", и обеспечить справедливое судебное разбирательство в соответствии с гарантиями Европейской конвенции о правах человека. Шведский депутат Маргарета Седерфельт, подготовившая проект, просит РФ освободить всех, кто был задержан за "мирное осуществление прав на свободу выражения мнений, собраний".

Еще одну резолюцию, касающуюся приближающегося десятилетия событий в Южной Осетии, внесла Грузия. Председатель комитета по внешним отношениям парламента Грузии Софико Кацарава, подготовившая документ, призывает к мирному разрешению конфликта в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами, а также к полному выполнению соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.