Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком зарегистрировал действующего столичного градоначальника Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Соответствующее решение принято членами столичной избирательной комиссии в четверг.

Ранее Собянин заявил, что участвует в выборах мэра Москвы как самовыдвиженец. Его предвыборная программа на основе наказов москвичей будет сформирована к августу. Претендент на пост мэра, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, должен пройти муниципальный фильтр - собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец также должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

"Кандидатом на должность мэра Москвы Собяниным в поддержку своего выдвижения представлено 115 подписей депутатов, собранных в 115 муниципальных образованиях, что является достаточным количеством достоверных подписей для регистрации кандидата на должность мэра Москвы. Кроме того, для регистрации представлено 39689 подписей избирателей, из них проверено 7217 подписей, недействительными признаны 23 или 0,3%. Таким образом, кандидатом на должность мэра Москвы представлено достаточное количество достоверных подписей избирателей. На основании изложенного предлагается зарегистрировать кандидата на должность мэра Москвы Сергея Собянина", - сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Члены Мосгоризбиркома единогласно поддержали соответствующее решение.

Кто борется за пост мэра

Третьего июля Мосгоризбирком завершил прием документов, подписей избирателей и муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатов в мэры столицы.

Из 28 претендентов на пост градоначальника лишь пять заявили о прохождении муниципального фильтра - самовыдвиженец, действующий мэр столицы Сергей Собянин и четыре партийных кандидата: основатель компании "СУ-155" Михаил Балакин от "Союза горожан", председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России".

К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы и сформировать окончательный список кандидатов в мэры.

Выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября, в единый день голосования.