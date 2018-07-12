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Захарова: РФ вновь требует немедленно освободить арестованного на Украине Вышинского

Политика
12 июля, 16:24 дата обновления: 12 июля, 16:46 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Кирилл Вышинский фактически удерживается Киевом "в качестве заложника"

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Москва вновь требует немедленного освобождения главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которому Херсонский городской суд в среду продлил арест до 13 сентября. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Вышинский фактически удерживается Киевом "в качестве заложника". "Вновь требуем немедленного освобождения журналиста, рассчитываем на более жесткую реакцию профильных международных организаций на продолжающийся произвол в отношении Вышинского. Те международные организации, которые столько лет не видели деградацию ситуации со свободой слова на Украине, сейчас в полной мере разделяют ответственность за судьбу Вышинского и возможные последствия", - подчеркнула дипломат.

СБУ 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом действий СБУ стало задержание главного редактора агентства Вышинского, которому было предъявлено обвинение в государственной измене.

Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца по этому обвинению. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Украинская прокуратура 6 июля предъявила еще одно обвинение Вышинскому по статье о незаконном обращении с оружием.

Вышинский является гражданином Украины и России. До оглашения вердикта апелляционного суда журналист обратился из зала заседания к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению.

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Задержание в Киеве главреда "РИА Новости Украина"
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